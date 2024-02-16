Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışına erkenden havlu atan ve taraftarını bu sene hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş'ta kadro planlamaları devam ediyor. Ernest Muci ve Musrati tranfserleriyle gelecek sezon için iddiasını gösteren Beşiktaş, kadrosunda ciddi bir yapılanmaya gitmeye hazırlanıyor.

CENK'İN BEKLENTİSİ 1.5 MİLYON EURO Bu sezon formsuz bir sezon geçiren ve her zamanki performansından uzak kalan Cenk Tosun, yönetimden zam talebinde bulundu. Şuanda mevcut sözleşmesinde 18 milyon TL kazanan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Beşiktaş yönetiminden 1.5 milyon euro talep etti.