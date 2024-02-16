Devre arası transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı oyuncularla adından bahsettiren Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk edeceği Tümosan Konyaspor maçından galip gelip çıkışa geçmek istiyor. Kritik maç öncesi çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos 5 futbolcunun üzerini çizdi. İşte o oyuncular...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışına erkenden havlu atan ve taraftarını bu sene hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş'ta kadro planlamaları devam ediyor. Ernest Muci ve Musrati tranfserleriyle gelecek sezon için iddiasını gösteren Beşiktaş, kadrosunda ciddi bir yapılanmaya gitmeye hazırlanıyor.
Fanatik'in haberine göre Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un planlamalarında yer almayan isimler, büyük bir sürpriz olmadığı taktirde gelecek sezon Beşiktaş formasını giymeyecek.
CENK'İN BEKLENTİSİ 1.5 MİLYON EURO
Bu sezon formsuz bir sezon geçiren ve her zamanki performansından uzak kalan Cenk Tosun, yönetimden zam talebinde bulundu. Şuanda mevcut sözleşmesinde 18 milyon TL kazanan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Beşiktaş yönetiminden 1.5 milyon euro talep etti.
Ayrıca yaşanan gelişmelerden sonra kendisine takım bakan Cenk Tosun'nun, ABD'den kulüp baktığı öğrenildi. Öte yandan Rachid Ghezzal ile de yolların kesin olarak ayrılması beklenirken siyah-beyazlı ekip, Umut Meraş ile de yola devam etmeme kararı aldı.
SALİH UÇAN 45 MİLYON İSTEDİ
Beşiktaş'tan 8 milyon TL kazanan Salih Uçan ise yeni sözleşme kapsamında yeni alacağı ücretin 45 milyon TL seviyesine yükseltilmesini istedi. Beşiktaş yönetimi, Fernando Santos'un kadroda düşünmediği isimler arasında yer alan Salih Uçan'ın bu isteğini kabul etmedi.
BEŞİKTAŞ EMRECAN UZUNCAN'LA DA YOL AYRIMINDA
2022 Temmuz ayında 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İstanbulspor'dan transfer edilen ve akabinde Süper Lig'den Antalyaspor'a kiralanan genç stoper, Beşiktaş'ta istediği performansı ortaya koyamadı. 22 yaşındaki oyuncu, yaz transfer döneminde kendisine gelen teklifleri değerlendirecek.
Devre arası transfer döneminde Svensson, Worrall , Muci ve Musrati'yi kadrosuna katan Kara Kartal, gelecek sezonun kadro planlamasına da şimdiden başladı. Futbol Takımları Genel Direktörü Samet Aybaba'nın genç ve dinamik oyuncu bulmak için yurt dışında farklı takımların maçlarını takip ettiği öğrenilirken, en son Norveç'te futbolcu izlediği gelen bilgiler arasında.