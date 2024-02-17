TRANSFER HABERİ |Ricardo Quaresma Beşiktaş'a neden geri dönmedi? Sebebini oğlu açıkladı

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla ve mücadelesiyle siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi olan, Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Ricardo Quaresma yeniden Kara Kartal'a dönme planları yapıyordu. Portekizli yıldız futbolcunun oğlu Ricky Quaresma, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasının neden Beşiktaş'a dönmediğini açıkladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2024- 12:34 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024- 12:35