TRANSFER HABERİ |Ricardo Quaresma Beşiktaş'a neden geri dönmedi? Sebebini oğlu açıkladı
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla ve mücadelesiyle siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi olan, Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Ricardo Quaresma yeniden Kara Kartal'a dönme planları yapıyordu. Portekizli yıldız futbolcunun oğlu Ricky Quaresma, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasının neden Beşiktaş'a dönmediğini açıkladı. İşte detaylar...
Daha önce 2 dönem Beşiktaş formasını giymiş ve yaşanılan şampiyonluklarda büyük emeği olan Ricardo Quaresma'nın Fernando Santos sonrası kulübe yeniden geri döneceği iddiaları ortaya atılmıştı.
Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, bir taraftarın "Quaresma geri gelecek mi?" sorusuna "Ne yapacağız Quaresma'yı" cevabını vermiş ve video sosyal medyada çok konuşulmuştu.
QUARESMA'NIN OĞLUNDAN PAYLAŞIM
Yaşanılan bu gelişmelerin ardından Ricardo Quaresma'nın oğlu Ricyk, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
İŞTE BABAMIN BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNMEMESİNİN SEBEBİ
Ricyk paylaşımında Samet Aybaba'nın Quaresma hakkında söylediği sözleri içeren haberi alıntıladı ve "İşte babamın Beşiktaş'a geri dönmemesinin sebebi" notunu düştü.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Beşiktaş formasıyla toplamda 227 maça çıkan Ricardo Quaresma, 38 gol ve 78 asistlik performans sergiledi. Portekizli dünya yıldızı, Beşiktaş'la 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.