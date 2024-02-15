TRANSFER HABERİ | Beşiktaş işini sağlama alıyor! Samet Aybaba'dan Norveç'e çıkarma

Devre arası transfer döneminin ilk günlerini suskun son dönemini hareketli geçiren Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer çalışmaları da şimdiden başladı. Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında deplasmanda Mondihome Kayserispor'la 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılarda Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, oyuncu izlemek için Norveç'e çıkarma yaptı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2024- 10:04 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024- 10:36