Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı AL-Musrati, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İddialı açıklamalara yer veren Libyalı futbolcu, gelme kararı ile ilgili de konuştu. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı AL-Musrati, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İddialı açıklamalara yer veren Libyalı futbolcu, gelme kararı ile ilgili de konuştu.

İŞTE MUSRATI'NİN AÇIKLAMALARI:

"GELME KARARIM..."

Beşiktaş'ta olduğum için mutluyum. Türkiye'nin en büyük takımlarından biriyim. Takımımla birlikte en üst seviyede olmayı hedefliyorum. Transfer dönemi bitmeden 4-5 gün kadar önce Fernando Santos ile görüştüm. Bana Beşiktaş'ı anlattı. Hocadan duyduğum şeyleri beğendim ve buraya gelme kararı aldım.

"BURADAKİ İLGİYİ GÖRDÜM"

Serdar Saatçı ile konuştum. Bana kulüple ilgili her şeyi anlattı. Çok mutlu olacağımı söyledi. Taraftardan bahsetti. Deplasmanda oynadığımız maçta ilgiyi gördüm.

"KİM OLDUĞUMU GÖSTERECEĞİM"

Herkese Musrati'nin kim olduğunu göstermem gerekiyor. Beni Portekiz'den bilenler vardır ama hedefim kulübümle birlikte en üst sırada olmak, özellikle gelecek sene zirve mücadelesi vermek ve Şampiyonlar Ligi'nde olmak olacak.

İyi bir takım için paralar harcamak gerekiyor, başarı hedefiniz varsa... Ayrıca, Fernando Santos gibi iyi bir hocanızın da olması gerekiyor.

"HER ŞEYE SAHİBİZ"

Zor bir dönemde geldiğimi biliyorum. Büyük bir geçmişe sahip olan bir kulüpteyim. Bunu maçlarda ve idmanlarda takım arkadaşlarımın kalitesinden belli oluyor. Yapmamız gereken daha profesyonel olmak. Burada her şeye sahibiz.