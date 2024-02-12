Beşiktaş'tan TFF'ye ziyaret

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta As Başkan Mete Vardar ve Yönetim Kurulu Üyesi Onur Göçmez, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek üzere Riva'ya geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2024- 12:53