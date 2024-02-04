TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta stoper operasyonu! Fernando Santos o isimde ısrarcı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında ağırlayacağı Trabzonspor'u mağlup edip taraftarını mutlu etmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Stoper mevkisi için oyuncu arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Fernando Santos'un istediği o yıldız futbolcu için Ada'ya çıkarma yapacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2024- 06:40