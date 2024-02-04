TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta stoper operasyonu! Fernando Santos o isimde ısrarcı
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında ağırlayacağı Trabzonspor'u mağlup edip taraftarını mutlu etmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Stoper mevkisi için oyuncu arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Fernando Santos'un istediği o yıldız futbolcu için Ada'ya çıkarma yapacak. İşte detaylar...
Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İkinci yarı öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, ilk önceliğini stoper mevkiine çevirmiş durumda.
Fotomaç'ın haberine göre, Portekizli teknik adam Fernando Santos'un raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden yönetim, Premier Lig ekibi Chelsea'nin Fransız stoperi Malang Sarr'ı kadrosuna katmak için büyük bir çaba veriyor.
İngiliz ekibinden ayrılmak isteyen, hatta Le Havre ile prensip anlaşmasına varan oyuncunun transferi gerekli evrakların tamamlanamaması sebebiyle gerçekleşmedi.
Fransız basını bu transferin Chelsea'nin istediği ücreti son anda artırmasından dolayı olmadığını belirtirken; haberde 25 yaşındaki stoper için Beşiktaş'ın halen devrede olduğunu yazdı.
Beşiktaşlı yöneticilerin, önümüzdeki hafta başında İngiltere'ye giderek Chelsea'li yetkililerle masaya oturarak işi bitirmek istedikleri öğrenildi.