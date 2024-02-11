Haberde, Boehly'nin Chelsea'yi devraldığı günden bu yana 1 milyar sterlinin üzerinde bir harcama yaparak çok sayıda oyuncu transfer ettiği hatırlatıldı ve teknik direktör Mauricio Pochettino ve seleflerinin oldukça şişkin bir kadroyla karşı karşıya bırakıldığı yorumu yapıldı.