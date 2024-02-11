İngiltere Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren ve 11. sırada bulunan Chelsea'nin, kadrodaki şişkinliğini azaltmak için bazı futbolcularını Beşiktaş'a önerdiği ileri sürüldü.
Flaş transfer iddiası! Chelsea'dan Beşiktaş'a 3 futbolcu...
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, devre arası transfer çalışmalarını yaptığı 2 takviye ile bitirdi. Ernest Muci ile Al-Musrati'yi kadrosuna katan siyah-beyazlı ekibe flaş bir haber geldi. Chelsea, Beşiktaş'a 3 yıldızını teklif etti. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
NTV Spor'un Mirror'dan derlediği habere göre; İngiliz kulübünün ABD'li sahibi Todd Boehly, Finansal Fair Play düzenlemeleri kapsamında transfer yapabilmek adına gelecek yaz kadronun daraltılması gerektiğini düşünüyor.
Haberde, Boehly'nin Chelsea'yi devraldığı günden bu yana 1 milyar sterlinin üzerinde bir harcama yaparak çok sayıda oyuncu transfer ettiği hatırlatıldı ve teknik direktör Mauricio Pochettino ve seleflerinin oldukça şişkin bir kadroyla karşı karşıya bırakıldığı yorumu yapıldı.