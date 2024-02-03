Ara transfer döreminde Bailly, Rosier ve Onana ile yollarını ayırırken sadece Svensson'u kadrosuna katan Beşiktaş'ta ön libero ve stoper arayışı sürüyor.
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta William Carvalho pazarlığı!
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Amir ve Chamberlain'in sakatlığı sonrası bir orta saha oyuncusu transfer etmek isteyen siyah-beyazlılar, listesine Fernando Santos'un eski öğrencisi William Carvalho'yu aldı. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 03.02.2024- 06:40