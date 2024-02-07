Beşiktaş Emlakjet 73-94 Hapoel Tel Aviv (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal farklı mağlup oldu!

EuroCup A Grubu 18'inci hafta maçında Beşiktaş Emlakjet, Ljubljana’da oynanan maçta Hapoel Tel Aviv’e 94-73 mağlup oldu.

EuroCup A Grubu 18'inci hafta maçında Beşiktaş Emlakjet, Ljubljana'da oynanan maçta Hapoel Tel Aviv'e 94-73 mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından Hapoel Tel Aviv 13'üncü galibiyetini alırken, Beşiktaş 9'uncu mağlubiyetini yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, EuroCup 8'li Final Play Off turunda İspanyol ekibi Gran Canaria ile eşleşti.

SALON: Stozice

HAKEMLER: Jakub Zamonjski, Marko Juras, Aare Halliko

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Mathews 12, Allman 13, Needham 9, Berk Uğurlu 3, Yiğit Arslan, Berkan Durmaz 2, Mitchell 4, Simonovic 13, Samet Yiğitoğlu 2, Delgado 15

HAPOEL TEL AVİV: Cummings 16, Munford 4, Alexander 12, Timor 12, Angola 2, Hoard 9, Zalmanson 7, Ginat 16, Wells 9, Brown 7

1'İNCİ PERİYOT: 23-27

DEVRE: 39-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-69