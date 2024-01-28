Beşiktaş'ta tüm gözler ara transfer döneminde yapılacak takviyelere çevrilirken, teknik direktör Fernando Santos da bizzat devreye girdi.
TRANSFER HABERİ | Fernando Santos bizzat aradı! Yıldız oyuncuyu Beşiktaş'a çağırdı
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, devre arası transfer dönemi çalışmalarına devam ediyor. Bunun için birçok oyuncuyu mercek altına alan siyah-beyazlılarda, Fernando Santos flaş bir harekete imza attı. Portekizli teknik adam, vatandaşı olan yıldız oyuncuyu telefonla arayarak Beşiktaş'a çağırdı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Barcelona'da forma giyen 32 yaşındaki İspanyol yıldız Oriol Romeu'dan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen siyah-beyazlılar, rotasını bir kez daha William Carvalho'ya çevirdi.
Fotomaç'ın haberine göre; yönetim, 31 yaşındaki oyuncu için İspanyol ekibine yaptığı 'satın alma opsiyonlu kiralama' teklifini artırırken; sürpriz bir gelişme yaşandı ve Portekizli teknik adam Santos vatandaşı Carvalho'yu arayarak bizzat çağırdı.