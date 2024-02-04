Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u mağlup etti. Takımının 2 golüne de imza atarak takımına galibiyeti getiren ve maçın yıldızı olan Semih Kılıçsoy, maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Semih Kılıçsoy'un açıklamaları...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u mağlup etti.

Takımının 2 golüne de imza atarak takımına galibiyeti getiren ve maçın yıldızı olan Semih Kılıçsoy, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE SEMİH KILIÇSOY'UN AÇIKLAMALARI

"ASIL MEVKİM FORVET, ORADA DAHA RAHAT HİSSEDİYORUM"

Çok mutluyuz. Kazanmamız gereken maçtı. Çok iyi çalıştık. Çalıştığımız şeyleri yansıttık. 2 gol atarak takımıma yardımcı oldum. Çok mutluyum. Asıl mevkim forvet. Forvette daha rahat ediyorum. Nerede görev veriliyorsa orada en iyisini yapmaya çalışıyorum. Önemli olan oynamak."

"A MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK HER ZAMAN HAYALİM"

"Gollerimden ötürü çok mutluyum. A Milli Takım forması giymek her zaman hayalim. Bunun için çok çalışıyorum. Montella ile iletişimimiz sürüyor. Hayallerimiz, hedeflerimiz var..."

"ARDA GÜLER VE SACHA BOEY REKOR BÜYÜK RAKAMLARA SATILDI. BU REKORU KIRABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR MUSUN?"

"Bunları pek düşünmüyorum, oynamaya odaklıyım. Hep daha iyisini yapmaya çalışıyorum."