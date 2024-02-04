Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta, yönetici Feyyaz Uçar galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Transfer çalışmaları devam ediyor. Avrupa'da bitti, biz de devam ediyor. Arayışlarımız var. Bugün bir oyuncu geldi. Nottingham Forest'ın kaptanı ve lider bir oyuncu. Onu 2 kulüp anlaşmaya çok yakın. Yarın resmi açıklama olur. O mevkide ve diğer mevkilerde, istediğimiz şekilde gelişirse transfer yapacağız.

"SEMİH'İ TUTABİLECEĞİMİZİ ZANNETMİYORUM"

Semih umarım uzun yıllar Beşiktaş'ta oynar demek istiyorum ama tutabileceğimizi de zannetmiyorum. Son yıllarda Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük yıldız. Bu sezon bitmez, teklifler zaten başladı. Sezon sonunda hele bir de Montella da kadroya davet edecektir. Ondan sonrasına bakacağız. Semih için en hayırlısı olacak.

Kazanamadığımız 3 maçta da zaman zaman iyi oyunlarımız oldu. Özellikle Sivasspor maçında ikinci yarısında iyi oynadık. Son vuruşlarda sıkıntı yaşadık. Semih, bizim için hakikaten forvette önemli bir silah. Onun olmadığı maçlarda zorlanıyoruz.

Hocamızın beklentisi oyuncu alımı. Oyuncu satışıyla ilgili hocadan bir şey gelmedi. Kadroda ayrılan bazı genç oyuncular var performansıyla alakalı. İlk 11 ve yedeklerden çok fazla bir ayrılık olacağını düşünmüyorum.

"ADİL YÖNETİM İSTİYORUZ"

Biz tüm takımlarımız için adalet istiyoruz. Bizim mesela bugün, Baniya'nın Semih'e yaptığı hareket aklımıza takıldı. Her takımın kendine göre haklı olduğu pozisyonlar var. Biz her takım için adil yönetim istiyoruz.

GHEZZAL'IN SÖZLEŞMESİ...

Ghezzal'ın sözleşmesinde bir madde var. 3 sezon içerisinde sezon başı 20'şer maçı, 60 maçı 45 dakikadan fazla oynadığı zaman sözleşmesi otomatik olarak uzuyor. Bu hocanın tasarrufu. Gelecek sezon kadrosunda düşünüyorsa oynatacaktır. Saygı duyuyoruz.