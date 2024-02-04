Trendyol Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

Kara Kartal, rakibini 2 golle mağlup etmeyi başardı. Maç sonunda Beşiktaş'ta Mert Günok açıklamalarda bulundu.

İŞTE MERT GÜNOK'UN AÇIKLAMALARI

"SEMİH BEŞİKTAŞ'IN GÖZ BEBEĞİ"

Önemli bir galibiyet. Bugün bir şekilde kazanmalıydık. Çok iyi mücadele ettik, defans yaptık. Rakip kaleye gitmekte zorlansak da gol bulduk. Semih kardeşimi övmem gerekiyor. İkisi de bireysel sayılacak gol attı. Kendisi Beşiktaş'ın gözbebeği. Ülkenin de gözbebeği olacak. Çıkışından ötürü mutluyuz, gururluyuz."

"TAKIM İYİ OYNADI"

"Takım da iyi oynadı. Semih'in bireysel becerisiyle attığı 2 gol güzeldi. Onunla bireysel olarak ilgileniyorum. Çok seviyorum. Böyle çalıştığı sürece önü çok daha açık