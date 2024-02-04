Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.

Maç sonrasında Beşiktaş'ta Daniel Amartey açıklamalarda bulundu.

İŞTE AMARTEY'İN AÇIKLAMALARI

"GALİBİYETİ HAK ETTİK"

"Bizim adımıza çok iyi bir galibiyet oldu. Hak ettik. Özgüven anlamında ihtiyacımız olan bir 3 puandı. Disiplinliydik. Savaşçı ruhumuzu gösterdik ve kazandık."

"HOCAMIZIN DEDİKLERİNİ YAPTIK"

Birbirimize yardım etmek için oynuyoruz. Hocamızın dediklerini yaptık. İyi oynadık. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum."