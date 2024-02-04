Beşiktaş'ın transferde gözdesiydi! Fernando Santos'tan o isme veto

Devre arası transfer döneminde sessiz kalan Beşiktaş, çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Stoper bölgesi için birçok isimle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, orta saha transferi için de farklı adaylara yöneliyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, görüşülen o isim için olumsuz yanıt verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2024- 06:40