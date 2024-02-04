Beşiktaş'ın transferde gözdesiydi! Fernando Santos'tan o isme veto
Devre arası transfer döneminde sessiz kalan Beşiktaş, çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Stoper bölgesi için birçok isimle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, orta saha transferi için de farklı adaylara yöneliyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, görüşülen o isim için olumsuz yanıt verdi. İşte detaylar...
Siyah-beyazlı ekibin kadrosuna katmak istediği Portekizli ön libero William Carvalho transferinde önemli gelişme yaşandı.
Takvim'in haberine göre Beşiktaş'tan yıllık 3.5 milyon Euro ücret talep adan Carvalho için Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos "Carvalho çok değerli bir futbolcu. Ancak son dönemde performansı pek de iyi değil. Bu yüzden yıllık 3.5 milyon Euro oldukça yüksek bir rakam. Fiyatında indirime giderse düşünülebilir. Ancak bu fiyat çok pahalı" değerlendirmesini yaptı.
Bunun üzerine siyah-beyazlı kurmayların Carvalho'nun menajeri ile bir görüşme daha yapacağı da gelen haberler arasında.
31 yaşında ve 1.87 boyunda olan Carvalho ön libero dışında merkez orta sahada da görev yapabiliyor. 80 kez Portekiz Milli Takım formasını giyen Carvalho bu maçlarda 5 gole imza attı. Carvalho Real Betis dışında Sporting ve Cercle Brugge takımlarında da oynadı.