SAKATLIK SONRASI İLK 11'E MONTE EDİLECEK

Sabah'ın haberine göre; Portekizli hocanın zirvede, "Benden önce ne yaşandığının bir önemi yok. Birlikte önümüze bakmalıyız. Sen bu takım için önemli bir oyuncusun ve yeniden bu takıma fayda sağlamanı istiyorum" dediği ifade edildi.