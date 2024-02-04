Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Vincent Aboubakar konusundaki düğüm çözüldü... Yönetim tarafından disiplinsiz hareketleri gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan 5 isimden biri olan Kamerunlu golcü, sonrasında geri döndü olarak gözükse de A Takım'dan ayrı kondisyoner eşliğinde çalışma yapan grupta yer alıyordu.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Fernando Santos kararı verdi! Aboubakar krizinde sona doğru
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, sakatlık ve performans düşüklüğü nedeniyle kadro dışı kalmıştı. Kamerunlu golcünün siyah-beyazlı kulüpteki geleceği merak edilirken karar verildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Ardından Afrika Uluslar Kupası'na giden 32 yaşındaki futbolcu, ülkesinin turnuvadan elenmelerinin hemen ardından İstanbul'a geldi ve yeni teknik direktörü Fernando Santos ile buluşarak uzun bir görüşme gerçekleştirdi.
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Sabah'ın haberine göre; Portekizli hocanın zirvede, "Benden önce ne yaşandığının bir önemi yok. Birlikte önümüze bakmalıyız. Sen bu takım için önemli bir oyuncusun ve yeniden bu takıma fayda sağlamanı istiyorum" dediği ifade edildi.