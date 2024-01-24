Beşiktaş'ta transfer harekatı aralıksız sürüyor. Uzun süredir ön libero arayışlarını siyah-beyazlılar bu mevkii için rotasını Fransa'ya çevirdi.
Beşiktaş'a Sırp orta saha! Transferde 2 rakip birden
Devre arası transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, aradığı ismi Fransa'da buldu. Orta sahaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılara, transferde 2 rakip birden çıktı. İşte o isim ve detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; bu doğrultuda siyah-beyazlıların gündemine Rennes'de forma giyen Nemanja Matic geldi.
Teknik direktör Santos'un üzerine basarak ifade ettiği "Lider ruhlu oyuncu" eksikliğini gidermek isteyen Beşiktaşlı yetkililer Sırp oyuncu, menajeri ve kulübüyle temaslarını sıklaştırdı.