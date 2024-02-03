BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Yönetimden o isme veto! Santos istedi ama...
Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Fernando Santos'un istediği transferi veto etti. İşte o isim ve detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta stoper, ön libero ve hücum bölgelerine yapılacak takviyeler için girişimler devam ederken gündemde yer alan isimlerden Dejan Lovren transferi direkten döndü. Beşiktaş, kendisi ve kulübüyle anlaşmaya vardığı Hırvat stoperin transferinden son anda vazgeçti.
Lyon forması giyen 34 yaşındaki oyuncu, teknik heyet ve transfer ekibinin isteğiyle gündeme geldi. Yöneticiler de Hırvat futbolcu ve kulübüyle görüşmeler yaptı. Pazarlıklar sonucu 2.5 yıllık sözleşme üzerinden oyuncu ile anlaşmaya varıldı. Ayrıca Lyon'dan da transfer vizesi alındı.
Bu gelişmenin ardından Lovren'in adı yönetim kuruluna getirildi. Siyah-beyazlı idareciler, yıldız ismin şartlarını bir kez daha değerlendirdi ve herkes fikrini söyledi. Sabah'ın haberine göre yönetimin çoğunluğu, oyuncunun ilerleyen yaşını öne sürerek bu transferi veto etti.
TRABZONSPOR MAÇINDA YENİ TRANSFER YOK Lovren'den vazgeçilmesi sonrası beklenen transferlerin Trabzonspor maçına yetişme ihtimali kalmadı. Beşiktaş, ara transferde şu ana kadar sadece Jonas Svensson'u kadrosuna kattı.
Kariyerinde Lyon'un yanı sıra Liverpool ve Southampton gibi kulüpler olan Lovren, 4 farklı ülke takımlarında toplam 500 maça çıktı. 21 gol atarken 14 de asist yaptı.