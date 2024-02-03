Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Fernando Santos'un istediği transferi veto etti. İşte o isim ve detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Bu gelişmenin ardından Lovren'in adı yönetim kuruluna getirildi. Siyah-beyazlı idareciler, yıldız ismin şartlarını bir kez daha değerlendirdi ve herkes fikrini söyledi. Sabah'ın haberine göre yönetimin çoğunluğu, oyuncunun ilerleyen yaşını öne sürerek bu transferi veto etti.