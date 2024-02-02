Süper Lig'de son olarak Sivasspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak üst üste 3. maçında da kayıp yaşayan Kara Kartal'da yeni teknik direktör Fernando Santos'un etkisi kısa sürdü.
Beşiktaş'ın eski aşkı alevlendi! 2 yıldız futbolcu ile...
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, devre arası transfer çalışmalarını hunharca sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip ilk 11'e yıldız isimleri katmayı düşünürken flaş bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş, yaz transfer döneminde ilgilendiği 2 oyuncu ile tekrardan temas kurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Bir an önce yeni transferleri bekleyen Santos, bu konuda yönetimden görüşmelerin hızlandırılmasını talep etti.
TEMASLAR HIZLANDI
Milliyet'in haberine göre; Sezon başında İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in formasını giyen Davy Klaassen'i renklerine bağlamak isteyen Beşiktaş, yıldız oyuncu için bir kez daha devreye girdi.