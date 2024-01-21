Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip bu mücadelenin hazırlıklarına başladı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenmanda, Pendikspor maçında forma giyen isimler yenilenme idmanıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular, ısınma ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları antrenmanda pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Beşiktaş, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.