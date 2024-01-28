Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Mücadeleyi kırmızı-beyazlı ekip 1-0 kazanırken, Kartal'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

Ligin 23. haftasında EMS Yapı Sivasspor, evinde Beşiktaş'ı ağırladı.

Mücadeleyi kırmızı-beyazlı ekip 1-0 kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada gelişen Sivasspor atağında Emrah'ın sağ kanattan ortasına Appindagoye'nin kafa vuruşunu kaleci Ersin topu son anda kornere çeldi.

6'ncı dakikada ceza sahası dışında Emrah'ın pasıyla topla buluşan Manaj'ın sert şutu savunmaya çarptıktan sonra kaleci Ersin'i şaşırttı. Ersin müdahele etmek istedi ancak top sağ kolunun altından ağlara gitti: 1-0.

12'nci dakikada Sivasspor yarı alanında topla buluşan Manaj ileriye doğru koşan Barrow'u gördü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Barrow'un şutunda top Ersin'den döndü.

18'inci dakikada gelişen Beşiktaş atağında ceza sahasına gelen hava topunu kontrol etmek isteyen Salih rakibi Poungouras'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Ali Şansalan penaltıyı iptal etti.

41'inci dakikada yay üzerinde topla buluşan Manaj'ın sol ayağının üstüyle sağ köşeye yerden düzgün vurdu, kaleci Ersin topu kontrol etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 tamamlandı.

47'nci dakikada gelişen Sivasspor atağında Murat'ın attığı uzun topla birlikte sağdan savunma arkasına sarkan Manaj kaleci ile karşı karşıya kaldı. Manaj'ın vuruşunda top ağlara gitti ancak ofsayt bayrağı kalktı.

48'inci dakikada Ghezzal'ın sağdan uzun gönderdiği topu yay üzerinde göğsüyle alan Cenk, sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı. Top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde topla buluşan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Ghezzal'ın şutunu kaleci Ali Şaşal çıkardı.

54'üncü dakikada Beşiktaş'ın sağdan kullandığı kornerde kale alanına doğru gelen topa Zaynutdinov kafayı vurdu, kaleci Ali Şaşal topu çizgiden çıkardı.

65'inci dakikada orta sahada topla buluşan Manaj, rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi. Manaj'ın sert şutu kale direğinin üzerinden auta gitti.

83'üncü dakikada Sivasspor'da hakeme yaptığı itirazdan dolayı teknik direktör Bülent Uygun ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

89'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rashica'nın ceza sahası dışından sert şutunda top uzak direğin dibinden auta çıktı.

Karşılaşma, ev sahibi Sivasspor'un 1-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı.

Siyah-beyazlıların galibiyet hasreti 3 maça çıkmış oldu.

Ayrıca Kartal, son 3 karşılaşmada gol atamadı.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 29'a

yükseltti.

Beşiktaş ise 36 puanda kaldı.