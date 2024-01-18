Daily Mail'de yer alan habere göre; Arsenal'in 32 yaşındaki futbolcusu için görüşmeler olumlu ilerliyor. Taraflar arasındaki görüşmede iki kulübün mali açıdan da anlaşmaya çok yakın olduğu ifade edildi.

Takvim'de yer alan habere göre, Arsenal'de bu sezon sadece 2 maçta şans bulabilen ve sezon sonunda kontratı bitecek olan Portekizli oyuncunun da kariyerinde yeni bir maceraya hazırlandığı belirtildi. Fernando Santos da oyuncuyu, devre arasında kadrosunda görmek istiyor.