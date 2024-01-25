Savunma hattında sıkıntılar yaşayan ve sezon başından bu yana soruna çare bulamayan Beşiktaş, Fernando Santos'un talebi doğrultusunda stoper transferinde önemli aşama kaydetti.
TRANSFER HABERİ | Fernando Santos devreye girdi! Beşiktaş'a Portekizli stoper
Son dakika transfer haberi: Devre arası transfer çalışmalarını hunharca sürdüren Beşiktaş, savunmaya net takviyeler yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, Bunun için birçok oyuncuyu mercek altına aldı. Fernando Santos'un araya girmesiyle birlikte Beşiktaş, o futbolcunun transferinde sona yaklaştı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Newcastle United'dan Jamaal Lascelles ile prensipte anlaşan Beşiktaş, La Liga takımlarından Getafe'de oynayan Domingos Duarte'de sona yaklaştı.
Beşiktaş, Getafe forması giyen 28 yaşında ve 1.92 boyunda olan Portekizli stoper Domingos Duarte'yi bonservisiyle kadrosuna katmak için İspanyol ekbiyle büyük oranda anlaşma sağladı.