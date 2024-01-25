Duarte, 2022'de ise 750 bin euro karşılığında Getafe'nin yolunu tuttu. 2026 yılına kadar sözleşmesi olan ve bu sezon Getafe'de oynadığı 11 maçının 9'una ilk 11'de başlayan Domingos Duarte, 2 kez kırmızı kart gördü.