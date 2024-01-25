Beşiktaş'ın yeni transferi Fenerbahçeli yıldızın ayrılığı demek! Böyle denklem görülmedi
Süper Lig'in iki dev takımı Beşiktaş ile Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürüyor. Özellikle siyah beyazlılar kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek bulunduğu kötü pozisyondan kurtulmayı hedefliyor. Ancak Kartal'ın yaptığı transfer hamlesi ezeli rakibi Fenerbahçe'de flaş bir ayrılığa yol açabilir. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 25.01.2024- 12:19