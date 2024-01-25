Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal krizi! Sözleşmesi...

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan fakat sonrasında affedilen Rachid Ghezzal ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 2 maç daha oynarsa mukavelesi 1 sene daha uzayacak Cezayirli futbolcu, flaş bir karar aldı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2024- 09:32