Beşiktaş'ta kadro dışı kalan fakat sonrasında affedilen Rachid Ghezzal ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 2 maç daha oynarsa mukavelesi 1 sene daha uzayacak Cezayirli futbolcu, flaş bir karar aldı. İşte ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk eden Beşiktaş, 10 kişi kalan rakibiyle golsüz berabere kaldı.
Karşılaşmaya 61. dakikada dahil olan ve şuana kadar 18 karşılaşmada görev alan Cezayirli futbolcu ile alakalı sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
31 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi, 2 maçta daha oynaması halinde 1 sene daha uzayacak.
Sabah'ın haberine göre, daha öncesinde bu konu gündeme geldiğinde opsiyon maddesini kaldırmaya sıcak bakan Rachid Ghezzal, hiçbir disiplinsizliği olmamasına rağmen kadro dışı bırakılmasına üzüldüğü, bu sebepten ötürü fikrini değiştirdiği aktarıldı.
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar da, "Ghezzal sözleşmesine sadık kalmak istediğini söyledi. Bizim söyleyebilecek bir şeyimiz kalmadı" açıklamasında bulundu.
Opsiyonu devre dışı kalmaması halinde 31 yaşındaki Cezayirli futbolcuya 1 maçta daha forma verileceği, sonrasında ise kızağa çekileceği öğrenildi.