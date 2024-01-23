Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! O yıldıza Beşiktaş da talip oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! O yıldıza Beşiktaş da talip oldu

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in 2. yarısında büyük bir çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş, transfer için kollarını sıvadı. Siyah-beyazlı ekip Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da bir zamanlar ilgilendiği dünya yıldızını gündemine aldı. Transferde ilk temas kuruldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2024- 06:40