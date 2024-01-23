Trendyol Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Yukatel Adana Demirspor'la 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrası siyah-beyazlılarda Jonas Svensson açıklamalarda bulundu ve "Galip gelmemiz gerekiyordu. Özellikle kırmızıdan sonra kazanmamız gerekiyordu. Kazanmamız için fırsat vardı ama olmadı." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor'la 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta Jonas Svensson, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Benim için özel bir maçtı. Fazlasıyla değişik duygular yaşadım. Adana Demir'de 2.5 sezon yaşadım. Öncelikle sahada rakiptik bunu belirtmek istiyorum. maç sonrası dostluğumuz devam eder.

Mutlu değiliz. Galip gelmemiz gerekiyordu. Özellikle kırmızıdan sonra kazanmamız gerekiyordu. Kazanmamız için fırsat vardı ama olmadı. Mutsuzuz!