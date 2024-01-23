Beşiktaş'ta Umut Meraş'ın yerine Emrecan Terzi ilk 11'e dahil oldu

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Yukatel Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde siyah-beyazlılarda Umut Meraş'ın yerine Emrecan Terzi ilk 11'e dahil oldu. (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Yukatel Adana Demirspor kozlarını paylaşacak.

Mücadele öncesinde siyah-beyazlılarda flaş gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta sakatlanan Umut Meraş'ın yerine Emrecan Terzi ilk 11'e dahil oldu.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada "Futbolcumuz Umut Meraş, ısınma esnasında sol üst ön adalesinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkarılmıştır. Umut Meraş'ın yerine Serkan Emrecan Terzi ilk 11'de forma giyecektir." ifadelerine yer verildi.