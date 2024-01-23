Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, evinde Yukatel Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. İşte karşılaşmanın detayları...

Süper Lig'in 22'nci haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirispor ile golsüz berabere kaldı.

22'nci dakikada sağ kanattan kazanılan kornerde Gedson ortasını yaptı. Zaynutdinov'un penaltı noktasının yakınından yaptığı kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

28'inci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Gedson ortasını yaptı. Ön direkte Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

35'inci dakikada kendi yarı sahasında toplu alan Rashica, sağ kanattan götürdüğü topla sağ çaprazdan ceza sahasına girip, şutunu çekti. Top yandan auta gitti.

45'inci dakikada paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Svensson ortasını yaptı. Cenk'in kafa vuruşunda kaleci Magomedaliev topu son anda kornere tokatladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

48'inci dakikada Adana Demirspor 10 kişi kaldı. Yusuf Barasi orta sahada Demir Ege Tıknaz'a arkadan yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

51'inci dakikada Gedson'un pasıyla soldan çizgiye inen Emrecan ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Tayfur'un şutunda kaleci Magomedaliev, meşin yuvarlağın sahibi oldu.

69'uncu dakikada Svensson'un pasıyla ceza sahası çizgisinin hemen üstünde topla buluşan Semih Kılıçsoy'un sağ ayağına alıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten auta gitti.

Müsabaka 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlı ekip 36 puana yükselirken, Mavi Şimşekler de 31 puana yükseldi.

MERT GÜNOK VE TAYFUR BİNGÖL CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Siyah-beyazlı ekipte, Adana Demirspor karşılaşmasına sarı kart ceza sınırında çıkan Tayfur Bingöl ve Mert Günok, gördükleri sarı kartların ardından cezalı duruma düştü.

Mücadelenin ilk yarısında Michut ile yaşadığı tartışma sonrasında sarı kart gören Tayfur Bingöl ile son dakikalarda hakeme itirazlarda bulunarak sarı kart gören Mert Günok, cezaları nedeniyle gelecek hafta Sivasspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

TARAFTARDAN BAŞKAN HASAN ARAT'A TEPKİ

Beşiktaş taraftarları karşılaşmanın son anlarında başkan Hasan Arat'a tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar maçın son anları ve sonrasında 'Hasan Arat transfer nerede' şeklinde tempo tuttu.