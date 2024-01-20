Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Pendikspor ile Beşiktaş 21. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
PENDİKSPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER
Pendikspor: Erdem, Erdem Özgenç, Alpaslan, Rassoul, Nuno, Midtsjo, İbrahim, Halil, Erencan, Thiam, Umut.
Beşiktaş: Mert, Onur, Bakhtiyor, Tayyip Talha, Umut, Demir Ege, Tayfur, Gedson, Rashica, Semih, Cenk.
PENDİKSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Pendikspor - Beşiktaş maçı 20 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.
DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Mert Günok, Necip Uysal, Tayfur Bingöl ve Gedsin Fernandes, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftada Yukatel Adana Demirspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.