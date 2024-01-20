Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile kozlarını paylaşıyor. Siyah beyazlılar zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Siltaş Yapı Pendikspor ile Beşiktaş arasındaki müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Pendikspor ile Beşiktaş 21. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

PENDİKSPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Pendikspor: Erdem, Erdem Özgenç, Alpaslan, Rassoul, Nuno, Midtsjo, İbrahim, Halil, Erencan, Thiam, Umut.

Beşiktaş: Mert, Onur, Bakhtiyor, Tayyip Talha, Umut, Demir Ege, Tayfur, Gedson, Rashica, Semih, Cenk.

PENDİKSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Pendikspor - Beşiktaş maçı 20 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Mert Günok, Necip Uysal, Tayfur Bingöl ve Gedsin Fernandes, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftada Yukatel Adana Demirspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.