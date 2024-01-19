TRANSFER HABERİ - Beşiktaş istedi Ada'ya gitti! Aboubakar'ın yerine gelecekti

Eric Bailly'nin sözleşmesini fesheden ve Jean Onana ile Valentin Rosier'i kiralık olarak gönderen Beşiktaş kadrosunu önemli isimlerle doldurmayı planlıyor. Vincent Aboubakar ile yolları ayırmaya hazırlanan yönetim, birçok oyuncu ile görüşmelerini sürdürüyor. Yaz transfer döneminden bu yana siyah-beyazlıların listesinde olan yıldız oyuncu kararını verdi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 20.01.2024- 00:32