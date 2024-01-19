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Nabil Fekir ile William Carvalho'dan flaş transfer kararı! Galatasaray ve Beşiktaş... Süper Lig'in devleri Galatasaray ve Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları devam ediyor. Her iki kulüp de transferde rotayı İspanya'ya kırmıştı. Sarı kırmızılıların, Real Betis forması giyen Nabil Fekir ile siyah beyazlıların ise yine Real Betis'te ter döken William Carvalho ile ilgilendikleri ifade edilmişti. İki yıldız da transfere dair kararlarını verdi. İşte gündem yaratan transfer haberinin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN) Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.01.2024- 19:36









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Süper Lig'in iki dev takımı Galatasaray ve Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Her iki kulüp de kış transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için yoğun mesai içinde.