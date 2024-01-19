Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosu açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Salih Uçan, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Futbolcumuz Salih Uçan, sağ uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptanması nedeniyle Futbol takımımızın Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almamıştır.
Siltaş Yapı Pendikspor maçı kamp kadromuz. 🦅#PSvBJK ℹ Futbolcumuz Salih Uçan, sağ uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptanması nedeniyle Futbol takımımızın Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almamıştır. pic.twitter.com/h1KYEbiyzM— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 19, 2024