Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Yıldız oyuncu yer almadı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosu açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre yıldız oyuncu, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.01.2024- 19:25 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024- 19:32