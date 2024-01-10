Beşiktaş, Jonas Svensson ile anlaşmaya vardı. Bu haberin ardından futbolseverler Svensson'un yaşamı ve kariyeri hakkında bilgi edinmek için arama motorlarında detaylı araştırma yapmaya başladı. Peki, Jonas Svensson nereli, kaç yaşında? Svensson kimdir? İşte tüm detaylar...

Trendyol Süper Lig'de ligin ilk yarısında beklenen performansı veremeyen Beşiktaş, Adana Demirspor ile başarılı bir grafik çizen Jonas Svensson'u kadrosuna kattı. Beşiktaş'ın yeni transferi Jonas Svensson'un yaşamı ve kariyeri futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Özellikle oynadığı takımlar, kariyerinde elde ettiği başarılar, Süper Lig istatistikleri gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş'ın yeni transferi Jonas Svensson nereli, kaç yaşında?

JONAS SVENSSON KİMDİR?

Jonas Svensson, 6 Mart 1993 yılında Verdal, Norveç'te dünyaya gelmiştir. 170 cm boyunda olan Svensson, 23 kez Norveç Milli Takımı'nda forma giymiştir. Sağ bek olarak görev yapan Svensson, Verdal'da futbola başladı. Levanger, Rosenborg, AZ Alkmaar, Adana Demirspor gibi ekiplerde forma giydi. Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 20 maça çıkan Svensson, 20 maçta 1 gol 3 asist üretti.