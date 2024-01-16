Kara Kartal, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda bu akşam Eyüpspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Fotomaç'ta yer alan habere göre, tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanacak takım, son 16 turuna yükselecek. Siyah-beyazlılar, 10 kez müzesine götürdüğü Türkiye Kupası'nda bu sezon 5. turdan itibaren mücadele edecek. Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor ise 4. turda Ankara Demirspor'u 3-1 yenerek tur atlamıştı. Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde ikinci maçına çıkacak. Siyahbeyazlılar, Portekizli teknik adam ile çıktığı ilk mücadelede Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etmişti.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Kartal'da 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda olan Colley, Amartey, Masuaku ve Aboubakar, maçta görev yapamayacak. Kadro dışı olan ve Nice'e kiralık gitmesi için izin verilen Rosier'nin yanı sıra sakat Chamberlain ile Hadziahmetovic de yok.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: ERSİN, SVENSSON, NECİP, BAKHTIYOR, UMUT, DEMİR EGE, SALİH, GEDSON, RASHICA, MULEKA, SEMİH

Eyüpspor: BERKE, MURAT, METEHAN, CLARO, CANER, ROBIN, AHMED, RECEP, REGATTIN, AMPEM, BRUNO