BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur heyecanı A Spor ekranlarında devam ediyor. Beşiktaş evinde Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Murat Erdoğan yönetecek. Karşılaşma öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Beşiktaş ve Eyüpspor'un 11'leri...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam ediyor. Beşiktaş ile Eyüpspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Eyüpspor maçı 16 Aralık Salı günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE - A SPOR

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Zaynutdinov, Umut, Demir Ege, Salih, Gedson, Ghezzal, Rebic, Cenk

Eyüpspor: Berke, Metehan, Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, Bekir, Seslar, Melih, Mete Kaan, Ahmed Kutucu, Mustafa Pektemek BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak. Kadro dışı bırakılan Valentin Rosier'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Amir Hadziahmetovic de sahada olamayacak.