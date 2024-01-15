Aboubakar takas edilecek mi? Beşiktaş resmen açıkladı

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar'ın, Fenerbahçe forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile takas edileceği öne sürülmüştü. Siyah-beyazlılar, konuyla ilgili açıklama yayımladı.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sosyal Medya mecralarında futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın takas edileceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Vincent Aboubakar kulübümüzün oyuncusu olup, şu anda Kamerun Milli Takımı kampındadır. Tedavisi devam etmekte olan futbolcumuz Aboubakar'ın bir an önce sağlığına kavuşup takımıyla birlikte olmasını diliyoruz.