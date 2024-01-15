Bu sezon sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntı çeken Beşiktaş yeni hocası Fernando Santos'u da kötü bir haberle karşıladı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Amir Hadziahmetovic'in sakatlığı sonrası yönetimden flaş karar!
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük karşısında flaş bir darbe aldı. Siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu Amir Hadziahmetovic sakatlanıp oyundan çıkarken, oyuncu ile ilgili beklenmedik gelişme yaşandı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Siyah beyazlıların Portekizli teknik adamla çıktığı ilk karşılaşma olan Karagümrük mücadelesinde 12. dakikada Rohden'in müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyen ve 15'te yerini Demir Ege'ye bırakan Amir Hadziahmetovic'in sağlık durumu belli oldu.
7 MAÇTA OYNAYAMAYACAK
En az 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen 26 yaşındaki futbolcu kupadaki Eyüpspor mücadelesinin yanı sıra ligde Pendik, Adana Demir, Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor ve Konyaspor maçlarını kaçıracak.