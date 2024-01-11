TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Anastasios Bakasetas kararı!

Teknik direktörlük bilmecesine son noktayı koyan Beşiktaş, takımı tecrübeli isim Fernando Santos'a emanet etti. Devre arası transfer çalışmalarını ise Portekizli teknik adam ve ekibi eşliğinde büyük bir titizlikle yürüten Beşiktaş'ta gündeme Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas gelmişti. Kara Kartal, Yunan oyuncu hakkında kararını verdi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 11.01.2024- 12:01 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024- 12:06