Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için planlama sürüyor. Fotomaç'ın haberine göre siyah beyazlılar, Chamberlain'ın beklenmedik sakatlığı nedeniyle orta saha için gündemine Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas'ı aldı. Sezon başında da deneyimli futbolcu ile ilgilenen Beşiktaş, bu transferi rafa kaldırmıştı. Ligin ilk yarısında orta sahadan beklediği skor katkısını alamayan siyah-beyazlılar, Bakesatas ile bu sorunu çözmeyi düşünüyor. Hem ligi tanıması hem de skor üretmesi nedeniyle Yunan oyuncu transfer listesinin üst sırasında yer alıyor. Trabzonspor ile sözleşme uzatma konusunda anlaşamayan Bakasetas için devre arasında gelişme yaşanabilir

Bakasetas, Trabzonspor formasıyla çıktığı 119 resmi karşılaşmada 33 gol atarken, 23 de asist yaparken toplam 56 gole direkt katkı sağladı.