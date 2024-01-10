Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Fernando Santos getirildi.
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a müjdeli haber geldi! PSG'li yıldız...
Son dakika transfer haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fernando Santos ile birlikte yeni bir döneme girdi. Siyah-beyazlı ekipte Hasan Arat'ın sözleri ile heyecanlanan taraftarlara bir müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Siyah-beyazlı ekip bu hamleden sonra transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Kartal, devre arasında birçok mevkiye takviye yapmaya hazırlanıyor.