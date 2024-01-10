Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Beşiktaş, Norveçli sağ bek Jonas Svensson ile sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

Yıldız oyuncu sezon başında Yukatel Adana Demirspor'a transfer olmuştu.

Bu ekipte anlaşamaya Svensson, sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Demirspor ile 20 maça çıkan tecrübeli oyuncu bu mücadelelerde 1 gol ve 3 asist yaptı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'a Hoş Geldin Jonas Svensson

Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır.

Jonas Svensson'a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Beşiktaş JK