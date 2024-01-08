BEŞİKTAŞ HABERİ | Vincent Aboubakar Gremio'ya transfer olacak mı? Fernando Santos sonrası...

Beşiktaş'a 3. kez transfer olan ve bu sezon siyah beyazlı formayla 11 gol atan Vincent Aboubakar'ın kadro dışı kaldıktan sonra Beşiktaş'ta geleceği merak ediliyor. Brezilya ekibi Gremio'ya transfer olacağı konuşulan Kamerunlu golcünün son durumu için yaşanan flaş gelişmeyi Portekiz basını duyurdu. İşte ayrıntılar... (Dış basın)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.01.2024- 14:33 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024- 14:39