Beşiktaş'ta stoper transferi için bir iddia da İngiltere basınından geldi.
Flaş transfer iddiası! Beşiktaş'a İngiliz stoper
Devre arası yapacağı takviyelerle birlikte kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş için, İngiliz basını flaş bir transfer iddiası ortaya attı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlılar, Newcastle United'ın 30 yaşındaki stoperi Jamaal Lascelles'ı transfer listesine aldı.
Devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala, Avrupa'da yeni transfer iddiaları ortaya atılıyor. Siyah-beyazlıların Bailly'nin takımdan gönderilmesi, Amartey'in de istenilen performansa ulaşamaması üzerine savunma hattına transfer yapması bekleniyor.