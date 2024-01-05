Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenilerek haftayı puansız kapatan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlıların, son olarak İskoç ekibi Glasgow Rangers'ı çalıştıran Giovanni van Bronckhorst ile 1.5 yıllık anlaşma sağladığı iddia edilmişti.
Yeni teknik direktörü Çaykur Rizespor maçına yetiştirmek isteyen Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Siyah-beyazlılarda futbol koordinatörü Samet Aybaba'nın, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.
Lucescu, 2022/2003 sezonunda da Beşiktaş'ı çalıştırmış ve siyah-beyazlıları şampiyonluğa taşımıştı.