Beşiktaş'ta yeni rota Mircea Lucescu!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip bu mücadeleden sonra teknik direktörlük arayışlarını hızlandırdı. Kara Kartal'da Samet Aybaba yeni hoca için Mircea Lucescu ile görüşecek. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.01.2024- 01:01 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024- 01:29