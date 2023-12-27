Bu sezon 3 teknik direktörden istediği verimi alamayan ve yollarını ayıran Beşiktaş'ta, yeni yönetim dördüncü teknik direktör için çalışmalarını tamamladı. Başkan Hasan Arat'ın talimatıyla hareket geçen futbolun başındaki Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba, yapılan görüşmelerin ardından Fransız teknik adam Bruno Genesio isminde karar kıldı.
Beşiktaş'ta Genesio gelişmesi! B planı belli oldu
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, yeni yönetimiyle birlikte teknik direktör arayış çalışmalarına başladı. Bunun için birçok hocayla görüşen siyah-beyazlı kurmaylar Bruno Genesio üzerinde karara vardı. Beşiktaş tecrübeli teknik adam ile anlaşma sağladı. Genesio'nun İstanbul'a gelmesi beklenirken Hasan Arat ve yönetimi flaş bir karar aldı. Siyah-beyazlılar her ihtimal karşın B planını hazırladı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlı yetkililer Fransız çalıştırıcı ile mali konularda büyük oranda anlaşma sağlarken, sözleşme süresi ve takıma yapılacak transfer planlamalarının da onaylanması durumunda Genesio'nun hafta başında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
ŞARTLARDA ANLAŞMA SAĞLANDI
Fotomaç'ın haberine göre; Tecrübeli teknik adamın Beşiktaş yönetiminden ilk olarak 2.5 senelik sözleşme talep ettiği ancak yapılan görüşmelerin ardından tarafların 1.5 senelik anlaşma için el sıkıştıkları öğrenildi.