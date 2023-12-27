Beşiktaş'ta Genesio gelişmesi! B planı belli oldu

Başkan Arat'ın "Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek" söyleminin ardından Sergen Yalçın'a soğuk bakmadığı da biliniyor. Hatta Yalçın'ın maddi açıdan herhangi bir sorun çıkarmayacağından da emin. Ancak transferde ve takımdaki oyuncularla ilgili verilecek kararlarda her zaman tek yetkili olmak istemesi ile Başkan dışında kimseye hesap vermek istememesi gibi özellikleri Hasan Arat'ı düşündürüyor.