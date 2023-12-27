Beşiktaş'ta Genesio gelişmesi! B planı belli oldu
A. Demir'den Yusuf Sarı açıklaması!
27 Aralık 2023 Döviz Kuru!
İşte Süper Loto sonuçları! (26 Aralık)
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da bir dönem kapanıyor! G.Saray'da bir dönem kapanıyor! 23:59
G.Saray'dan orta saha hamlesi! Teklif... G.Saray'dan orta saha hamlesi! Teklif... 23:07
Fırtına'ya Sambacı stoper! Fırtına'ya Sambacı stoper! 22:48
O yıldıza Premier Lig'den 4 talip birden O yıldıza Premier Lig'den 4 talip birden 22:44
F.Bahçe'den 22 milyon Euro'luk transfer hamlesi! F.Bahçe'den 22 milyon Euro'luk transfer hamlesi! 22:27
Kupa canavarı G.Saray! Açık ara farkla lider Kupa canavarı G.Saray! Açık ara farkla lider 22:24
Daha Eski
F.Bahçe tek yürek! Hedef Süper Kupa F.Bahçe tek yürek! Hedef Süper Kupa 22:08
G.Saray'dan M. City'li yıldıza kanca! G.Saray'dan M. City'li yıldıza kanca! 22:00
M. United'dan flaş Icardi kararı! M. United'dan flaş Icardi kararı! 22:00
Krunic transferinde flaş gelişme! Krunic transferinde flaş gelişme! 22:00
G.Saray'a 35 milyon Euro'luk dev transfer! G.Saray'a 35 milyon Euro'luk dev transfer! 22:00
Beşiktaş'tan ters köşe! İşte yeni teknik direktör Beşiktaş'tan ters köşe! İşte yeni teknik direktör 22:00
SON DAKİKA