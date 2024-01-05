Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

Siyah-beyazlı ekipte Serdar Topraktepe maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İŞTE TOPRAKTEPE'NİN SÖZLERİ:

Çok üzgünüz. Kazanmak için oynadık. Seyircimizin önünde öne çıkmak istedik ama başaramadık. Bloklar arasında boşluklarımız oldu ve bu bize çok sorun yaşattı. Çok uzun top oynadık ilk yarı. Bunu devre arasında konuştuk ama sahaya yansıtamadık. İkinci yarı da istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Oyuncu değişikliklerin hepsi sıkıntılı değişiklikler oldu. Zorunlu değişiklikler de olunca mağlubiyet geldi.