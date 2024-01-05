Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 41, 80 ve 83'üncü dakikalarda Nuno da Costa kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 45+2'nci dakikada Semih Kılıçsoy'dan geldi.

9'uncu dakikada sol taraftan yapılan ortada ceza sahası içindeki Fall topu kafayla yayın gerisindeki Aytaç Kara'ya indirdi. Aytaç'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

18'inci dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Semih Kılıçsoy, Winck'ten kurtardığı topla ceza sahasına girdi. Ceza sahası içi sol çaprazında Taylan Utku Aydın'dan sıyrılan Semih'in yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'te kaldı.

26'ncı dakikada sol kanattan kaleye uzak bir noktadan Amir Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.

34'üncü dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Sol kanattan Ben Ouannes'in ortasında Necip Uysal'ın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası ön çizgisinin biraz gerisindeki Gökhan Gül'ün önünde kaldı. Gökhan'ın bekletmeden sert şutunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı köşeden güçlükle kornere çeldi.

35'inci dakikada Hajradinovic'in sağ kanattan kullandığı kornerde altıpas içinde iyi yükselerek kafayı vuran Aytaç Kara'nın şutunda Mert Günok topu parmaklarının ucuyla bir kez daha kornere gönderdi.

41'inci Kasımpaşa öne geçti. Salih Uçan'ın kısa düşen pasında sol kanatta topu önünde bulan Hajradinovic bekletmeden pasını Nuno da Costa'ya verdi. Da Costa, Necip Uysal'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

45+2'nci dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Sol kanattan Rashica, taşıdığı topu ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla yerden arka direğe çıkardı. Arka direkte altıpas içinde dar açıdan Semih Kılıçsoy'un yerden kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

65'inci dakikada Hajradinovic'in ara pasıyla topla buluşan Fall'ın sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

80'inci dakikada Kasımpaşa bir kez daha öne geçti. Aytaç Kara'dan aldığı topla sol kanatta topla buluşan Gomis'in arka direğe yaptığı ortada kaleci Mert Günok'tan önce topa dokunan Nuno da Costa meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.

83'üncü dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Winck, topu soluna çektikten sonra pasını Nuno da Costa'ya çıkardı. Nuno da Costa, ceza sahası hafif sol çaprazdan yaptığı vuruşla pozisyonda kalesini terk eden Mert Günok'un sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3.

88'inci dakikada Kasımpaşa 4'üncü gole yaklaştı. Ceza sahasının dışında topla buluşan Gökhan Gül'ün ayağının dışıyla yaptığı vuruşta top kalecinin Mert Günok'un müdahalesinin ardından direğe çarptı ve kornere gitti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 29 puanda kalırken, Kasımpaşa ise 26 puana yükseldi.