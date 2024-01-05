Son dakika Beşiktaş haberleri: Yeni teknik direktör arayışlarını sonuca ulaştıran Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı ekip tecrübeli teknik adam ile imza atacak. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta tüm gözler yeni teknik direktöre çevrilmiş durumda... Bruno Genesio'dan olumsuz yanıt aldıktan sonra rotasını Giovanni van Bronckhorst'a çeviren siyah-beyazlılar, Hollandalı teknik adamla her konuda anlaşmaya vardı. 48 yaşındaki başarılı çalıştırıcının bugün İstanbul'a gelerek önce 1.5+1 senelik sözleşmeye imza atacağı, ardından da akşam oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasını tribünden takip etmesi bekleniyor.

YARDIMCISI ROY MAKAAY

Fotomaç'ın haberine göre; Siyah beyazlı yetkililerin el sıkıştığı Bronckhorts, son dakikada bir pürüz çıkmazsa önümüzdeki haftadan itibaren takımı çalıştırmaya başlayacak ve Ç. Rizespor karşılaşmasına takımın başına çıkacak. Hollandalı çalıştırıcının yardımcılığını yapmasını istediği Jean Paul van Gastel'e, NAC Breda'dan izin çıkmazken; Bronckhors'un yardımcılarından birisinin B. Münih'in altyapısında antrenörlük yapan Roy Makaay'ın olacağı öğrenildi.

ÇOCUKLARIN YANINDA

En son İskoç ekibi Glasgow Rangers'ı çalıştıran Bronckhorst, 21 Kasım 2022'de görevinden ayrıldı. Bronckhorst futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinin yanında kendini sosyal sorumluluk projelerine adamış bir isim. Eğitimci eşi Marieke ile birlikte S.V. Gio adlı vakfın kurucusu. Bu vakıf, ilköğretim öğrencilerine eğitim ve spor alanlarında destek veriyor.

BAŞARILI BİR GEÇMİŞ

Bronckhorst'un futbolculuk kariyeri başarılarla dolu. 1998, 2006 ve 2010'da üç kez FIFA Dünya Kupası'nda ve 2000, 2004 ve 2008'de üç kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giyerken, 2006'da Barcelona ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı, 2010'da Hollanda ile Dünya Kupası finaline çıktı ve 2017'de Feyenoord ile Eredivisie şampiyonluğu yaşadı.