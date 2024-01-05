Beşiktaş'ın eski aşkı alevlendi! Rota yine Hollanda
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ın yazın kadrosuna katmak istediği Steven Berghuis transferi gerçekleşememişti. Şimdi ise siyah-beyazlı ekip Hollandalı yıldız için tekrardan harekete geçti. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Siyah beyazlılar ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini sürdürüyor. Takım içinden ayrılacak oyuncuları da düşünen yönetim, alternatifleri değerlendirmeye başladı. Bu isimlerden birinin de Hollandalı teknik direktör Bronckhorst'un Feyenoord'dan eski öğrencisi Steven Berghuis olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılar, Ajax forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu ile yaz döneminde de ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Fotomaç'ın haberine göre; Yönetim Bronckhorst'la sözleşme yapılmasının ardından Berghuis ile ilgili girişimlerine resmen başlayacak. Berghuis, toplamda 478 maça çıkarken; 152 gol ve 119 asistlik bir performans sergiledi.